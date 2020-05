Da cinque giorni nessun nuovo contagio a Scafati | il Sindaco | “Strada giusta”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Siamo sulla strada giusta e i fatti lo dimostrano”. A dichiararlo è ildi, Cristoforo Salvati, tra i più precisi, in questa fase di emergenza da Covid19, ad emanare ogni giorno un bollettino che riporta nel dettaglio contagi, guarigioni e quarantene. Ieri, in una giornata difficile nella quale i suoi uffici hanno dovuto difendersi da una persona che in maniera aggressiva ha chiesto di avere soldi. A parte questo episodio il primo cittadino è soddisfatto del bilancio dei positivi al Covid 19 che nella sua città migliora giorno dopo giorno. Anche ieri non sono stati contati nuovi casi e si è registrato un altro guarito tra gli infetti. Il numero dei contagiati scende pertanto a 40. Il comune diprosegue anche nella sua strategia effettuata in sinergia con l’Asl ...