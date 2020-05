Covid, anche Nicolino Grande Aracri chiede i domiciliari: è il capo delle cosche di ‘ndrangheta in Emilia (Di venerdì 1 maggio 2020) Il capo dei capi della cosca cutrese/emiliana di ‘ndrangheta, Nicolino Grande Aracri, ha presentato domanda di misure alternative al carcere per scongiurare il rischio di contagio da coronavirus. Pur essendo in regime di 41 bis al carcere di Opera a Milano, isolato da contatti con altri detenuti, Nicolino ‘Mano di Gomma’, che ha da poco compiuto 61 anni, ha mosso i suoi legali per chiedere di uscire, adducendo anche il motivo delle precarie condizioni di salute. Contemporaneamente arriva la notizia che un altro uomo importante legato ai Grande Aracri, Romolo Villirillo, condannato in via definitiva nel processo Aemilia come uno dei sei capi della cosca autonoma che si è radicata in Emilia Romagna, ha ottenuto un pronunciamento di scarcerazione dai giudici di Catanzaro, in relazione a uno dei diversi processi in cui è imputato in Calabria. Villirillo ha ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - le addette alle pulizie (in appalto) dell’ospedale di Pavia : ‘Nei reparti Covid per 7 euro l’ora. E ora ci tagliano anche lo stipendio’

Covid-19 a Bari - lungomare preso d’assalto - tanti cittadini in giro - chi in bici - chi a piedi - assembramenti vari anche senza mascherina

Genova libera un altro reparto Covid-19 - il farmaco Remdesivir testato anche al San Martino (Di venerdì 1 maggio 2020) Ildei capi della cosca cutrese/emiliana di ‘ndrangheta,, ha presentato domanda di misure alternative al carcere per scongiurare il rischio di contagio da coronavirus. Pur essendo in regime di 41 bis al carcere di Opera a Milano, isolato da contatti con altri detenuti,‘Mano di Gomma’, che ha da poco compiuto 61 anni, ha mosso i suoi legali perre di uscire, adducendoil motivoprecarie condizioni di salute. Contemporaneamente arriva la notizia che un altro uomo importante legato ai, Romolo Villirillo, condannato in via definitiva nel processo Aemilia come uno dei sei capi della cosca autonoma che si è radicata in Emilia Romagna, ha ottenuto un pronunciamento di scarcerazione dai giudici di Catanzaro, in relazione a uno dei diversi processi in cui è imputato in Calabria. Villirillo ha ...

carlosibilia : Mentre la #Lega gioca togliendosi la #mascherina in aula, @GiuseppeConteIT deve ricordare che il piano del Governo… - fattoquotidiano : Covid, in Calabria sindaci (anche di destra) contro l’ordinanza ‘apri-tutto’ della Santelli: “Nelle nostre città se… - fattoquotidiano : Covid, anche l’ex amico Gori critica le frasi di Renzi sui morti che ‘se potessero parlare vorrebbero riaprire’: ‘U… - Enki2270 : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARETTI MA IL #SANGIOVANNI NON ERA #COVID FREE? E I NOVE CONTAGIATI? COME MAI? Chiuso il reparto di #Medicina. A… - claudio_2022 : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARETTI MA IL #SANGIOVANNI NON ERA #COVID FREE? E I NOVE CONTAGIATI? COME MAI? Chiuso il reparto di #Medicina. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid anche Viterbo. Lotta al Covid, anche l’Università degli studi della Tuscia fa ricerca Il Messaggero La Asl Roma 4 sul caso di marito e moglie ammalati: “Procedure rispettate”

E’ bene precisare che erano disponibili in Medicina due stanze, a pressione negativa, da utilizzare esclusivamente per l’isolamento dei pazienti sospetti o positivi per COVID-19, che nei giorni a ...

Funerali, come si celebreranno nella Fase 2

Il ministero dell'Interno ha risposto ai vescovi che anche in Toscana hanno criticato lo stop prolungato alle messe. Niente cortei e segno della pace ROMA — Con una circolare ai prefetti inviata dal c ...

E’ bene precisare che erano disponibili in Medicina due stanze, a pressione negativa, da utilizzare esclusivamente per l’isolamento dei pazienti sospetti o positivi per COVID-19, che nei giorni a ...Il ministero dell'Interno ha risposto ai vescovi che anche in Toscana hanno criticato lo stop prolungato alle messe. Niente cortei e segno della pace ROMA — Con una circolare ai prefetti inviata dal c ...