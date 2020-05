Covid-19, 410 tamponi analizzati in Irpinia: quattro casi positivi (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ASL di Avellino comunica che, su 410 tamponi analizzati dall’AORN “Moscati” di Avellino e dall’Istituto di Ricerche Genetiche BIOGEM di Ariano Irpino, sono risultati positivi 4 tamponi, di cui: – 2 residenti nel Comune di Ariano Irpino, uno ricoverato al P.O. “Fangipane” di Ariano Irpino e uno ricoverato all’AORN “Moscati” di Avellino; – 1 di Castelfranci, ricoverato all’AORN “Moscati” di Avellino; – 1 di Monteforte Irpino, asintomatico, già sottoposto a test rapido da parte dell’ASL. Continua il Piano di Screening dell’ASL sulla popolazione per rintracciare quei soggetti che, pur non presentando i sintomi da Covid 19, posso rappresentare un veicolo di contagio dell’infezione. Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ASL di Avellino comunica che, su 410dall’AORN “Moscati” di Avellino e dall’Istituto di Ricerche Genetiche BIOGEM di Ariano Irpino, sono risultati, di cui: – 2 residenti nel Comune di Ariano Irpino, uno ricoverato al P.O. “Fangipane” di Ariano Irpino e uno ricoverato all’AORN “Moscati” di Avellino; – 1 di Castelfranci, ricoverato all’AORN “Moscati” di Avellino; – 1 di Monteforte Irpino, asintomatico, già sottoposto a test rapido da parte dell’ASL. Continua il Piano di Screening dell’ASL sulla popolazione per rintracciare quei soggetti che, pur non presentando i sintomi da19, posso rappresentare un veicolo di contagio dell’infezione. Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di ...

