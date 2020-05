Coronavirus, Zaia: «Il Veneto può aprire tutto. Le ordinanze non le ritiriamo» (Di venerdì 1 maggio 2020) E' determinato, Luca Zaia, presidente della Regione Veneto: «Le ordinanze introdotte dal Veneto non sono in contrasto con il Dpcm, ma vogliono portare un principio di buon senso e rispetto verso il cittadino. Le battaglie legali non portano a nulla. Non facciamo ordinanze per cercare prove muscolari. A me sembra che il ministro Boccia abbia compreso le nostre volontà» Leggi su firenzepost LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Luca Zaia : “Le ordinanze del Veneto non sono in contrasto col DPCM”

