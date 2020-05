Coronavirus, un nuovo studio rivela: “Durerà almeno altri 18 mesi” (Di venerdì 1 maggio 2020) Coronavirus, nuovo studio rivela quanto durerà: “almeno altri 18 mesi” Un nuovo studio proveniente dagli Usa rivela quanto durerà ancora l’epidemia di Coronavirus. Secondo gli esperti del Center for Infectious Disease Research and Policy dell’Università del Minnesota, infatti, la pandemia di Covid-19 non finirà prima di 18-24 mesi, ovvero quando il 60-70 per cento della popolazione mondiale non avrà contratto l’infezione. A svelare i contenuti delle ricerca è stata la Cnn, che ha intervistato Mike Osterholm, epidemiologo della Harvard School of public health, nonché uno degli autori dello studio. Questi ha dichiarato senza mezzi termini che “L’idea che l’epidemia di Coronavirus finirà presto sfida la microbiologia”. “Siamo qui per te a prescindere da quanto ... Leggi su tpi Coronavirus Puglia - Emiliano : “Se con la fase due iniziano a salire i contagi chiudo tutto di nuovo”

L’Immunità Di Gregge è il nuovo singolo di Checco Zalone : il comico scherza sul Coronavirus imitando Modugno

Coronavirus - il nuovo studio : "Pandemia ancora per 18-24 mesi e l'estate non aiuterà" (Di venerdì 1 maggio 2020)quanto durerà: “18 mesi” Unproveniente dagli Usaquanto durerà ancora l’epidemia di. Secondo gli esperti del Center for Infectious Disease Research and Policy dell’Università del Minnesota, infatti, la pandemia di Covid-19 non finirà prima di 18-24 mesi, ovvero quando il 60-70 per cento della popolazione mondiale non avrà contratto l’infezione. A svelare i contenuti delle ricerca è stata la Cnn, che ha intervistato Mike Osterholm, epidemiologo della Harvard School of public health, nonché uno degli autori dello. Questi ha dichiarato senza mezzi termini che “L’idea che l’epidemia difinirà presto sfida la microbiologia”. “Siamo qui per te a prescindere da quanto ...

lucianonobili : Pretendiamo chiarezza dal governo sul destino di @Alitalia. Le nostre domande sono rimaste di nuovo senza risposta.… - Agenzia_Ansa : In #Lombardia registrati casi di pazienti guariti dal #Coronavirus e dimessi dagli ospedali dopo essersi 'negativiz… - sole24ore : Coronavirus, dal 4 maggio spostamenti tra regioni anche per tornare al domicilio o alla residenza: si teme nuovo es… - Caffe_Graziella : RT @Patty66509580: I fatti danno ragione a Conte. Nuovo boom di contagi in mezza Europa. Ignorata la lezione italiana. Ritorna l’incubo Cor… - infoitinterno : Coronavirus, pazienti guariscono e si ammalano di nuovo: 9 casi in Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Esodo dal nord al sud: le preoccupazioni dei governatori Corriere della Sera Checco Zalone la butta sull'allegro, la sua nuova canzone si chiama “L’immunità di Gregge”

Meno male che ogni tanto c'è qualcuno che la butta sull’allegro. Checco Zalone in questa lunga quarantena ha servito al suo pubblico una nuova canzone per tentare di sdrammatizzare il Covid 19, si chi ...

“Cara mamma": la lettera del 12enne Mauro a Rita, ammalatasi di Coronavirus

Questa la lettera di Mauro alla madre: “Cara mamma, la situazione che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto in questi due mesi non è il massimo. I continui spostamenti e traslochi, tu che sei andata a ...

Meno male che ogni tanto c'è qualcuno che la butta sull’allegro. Checco Zalone in questa lunga quarantena ha servito al suo pubblico una nuova canzone per tentare di sdrammatizzare il Covid 19, si chi ...Questa la lettera di Mauro alla madre: “Cara mamma, la situazione che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto in questi due mesi non è il massimo. I continui spostamenti e traslochi, tu che sei andata a ...