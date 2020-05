Coronavirus, tutte le notizie della notte: altri 2.053 morti negli Usa, oggi 28 Stati verso la riapertura (Di venerdì 1 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaNel mondo le persone contagiate da Coronavirus sono salite a 3.257.088, i morti sono 233.398. Il Paese più colpito sono gli Stati Uniti dove i casi hanno superato il milione, seguono Spagna e Italia. Usa Ansa Donald TrumpNelle ultime 24 ore altre 2.053 persone morte negli Stati Uniti, il totale dei decessi sale così a 62.906. I casi nel Paese sono 1.069.664, secondo i dati dalla Johns Hopkins University. Ieri, 30 aprile, Donald Trump ha deciso però di non rinnovare le misure restrittive: oggi almeno 28 Stati Usa allenteranno le misure, secondo quanto riporta la Cnn. Tra i primi Stati a ripartire la Florida e il West Virginia. Secondo l’emittente americana, molti Stati avanzano verso la riapertura anche se non rispettano i requisiti fissati dall’amministrazione, a partire dalla riduzione dei casi ... Leggi su open.online Coronavirus - Istituto superiore di sanità : casi in calo in tutte le regioni

