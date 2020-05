Coronavirus, Trump accusa la Cina: “Arriva dal laboratorio di Wuhan, ho visto le prove” (Di venerdì 1 maggio 2020) Washington, 1 mag – Donald Trump avrebbe le prove che il Coronavirus sia stato prodotto in un laboratorio di Wuhan, la città cinese dove è iniziata la pandemia. “Lì deve essere successo qualcosa di terribile. Può essere stato un errore, qualcosa che si è sviluppato inavvertitamente, oppure qualcuno lo ha fatto di proposito“, afferma il presidente degli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, quando a Trump è stato chiesto se avesse visto prove in grado di fornirgli quella che lui ha definito “un alto grado di certezza” riguardo l’origine del virus nell’Istituto di virologia di Wuhan (su cui sta indagando l’intelligence Usa), il presidente ha risposto “sì, sì, le ho viste“, precisando però di “non poter dire altro”. Intelligence ... Leggi su ilprimatonazionale Coronavirus - Stati Uniti : altri 2.053 morti in un giorno ma Trump non molla

