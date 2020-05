Coronavirus, Tavecchio: "La Figc sospenderà i campionati solo se lo chiederà il Governo" (Di venerdì 1 maggio 2020) Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio: “In questo momento bisogna chiarire la questione dei campionati. Leggi su tuttonapoli Coronavirus Serie A/ Tavecchio : "Calcio discriminato - situazione gravissima"

Coronavirus - Tavecchio : «Juve Inter a porte chiuse? Drammatico» (Di venerdì 1 maggio 2020) Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex presidente dellaCarlo: “In questo momento bisogna chiarire la questione dei

_SiGonfiaLaRete : #SerieA - #Tavecchio: 'Nessuno ha capito la gravità della situazione! #Coni non mi sembra da parte della #Figc”… - junews24com : Tavecchio: «Decide Spadafora, ma la ripresa deve essere facilitata» - junews24com : Emergenza Coronavirus, Tavecchio: «FPF? Per la Juve non c'è problema» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Tavecchio Coronavirus, Tavecchio: "La Figc sospenderà i campionati solo se lo chiederà il Governo" Tutto Napoli Coronavirus, Tavecchio: "La Figc sospenderà i campionati solo se lo chiederà il Governo"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio: “In questo momento bisogna chiarire la questione dei campionati. La UEFA ha c ...

Tavecchio: «C’è una discriminazione verso i calciatori»

Carlo Tavecchio si è soffermato sulla situazione del calcio italiano durante il periodo di emergenza Coronavirus: «Non è normale che un giocatore possa andare a correre al parco e non al centro sporti ...

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio: “In questo momento bisogna chiarire la questione dei campionati. La UEFA ha c ...Carlo Tavecchio si è soffermato sulla situazione del calcio italiano durante il periodo di emergenza Coronavirus: «Non è normale che un giocatore possa andare a correre al parco e non al centro sporti ...