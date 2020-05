Coronavirus | Sala registra video su un filobus e lancia appello per il ritorno al lavoro

(Di venerdì 1 maggio 2020) Lunedì anche a Milano molte persone torneranno alin seguito ai primi allentamenti del lockdown e il nodo critico rimane quello del trasporto pubblico. “Ho verificato con la dirigenza di Atm di come la nostra società dei trasporti potrà garantire il miglior servizio possibile, ovviamente con i limiti che abbiamo e le regole sul distanziamento – ha spiegato il sindaco, Giuseppe, in unsui social girato su uno dei nuoviin servizio sulla linea 90-91 -. Certamente metteremo su strada tutti i mezzi disponibili e attingeremo a tutto il personale ma anche così non potremo superare nelle ore di punta il 25% della capacità pregressa. Ai cittadini – ha aggiunto – posso solo chiedere di rispettare le regole, magari chi abita a 800 metri dal, anche a 1 chilometro faccia una camminata, oppure recuperate le ...

La chiusura delle sale cinematografiche per l’emergenza Coronavirus mette in pausa gli annuali appuntamenti dei festival cinematografici che in attesa di conoscere le modalità e i tempi di riapertura ...Milano, 1 maggio 2020 - Anche con la riapertura parziale della città, prevista per lunedì 4 maggio, a Milano le zone a traffico limitato, Area B e Area C, rimarranno sospese. Lo ha stabilito il sindac ...