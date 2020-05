Coronavirus, riparte il Centro Orafo Tarì tra termoscanner e ascensori fermi (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Dal 4 maggio il Centro Orafo Tarì di Marcianise (Caserta) riparte e lo farà insieme a tutte le aziende insediate. Ripartirà con le precauzioni previste dal protocollo messo a punto nel rispetto delle direttive nazionali e regionali. In particolare all’arrivo al Tarì, un’apposita segnaletica indirizzerà tutte le auto verso uno dei due cancelli di ingresso, dai quali si dirigeranno presso i rispettivi parcheggi; per tutti l’accesso sarà condizionato dalla misurazione della temperatura corporea, che non dovrà superare i 37.5°, tramite termoscanner posizionati sia all’ingresso del percorso perimetrale che presso l’ingresso principale. Ovviamente per tutti sarà obbligatorio l’uso di mascherina e guanti. Nell’ingresso principale inoltre saranno ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - Renzi sulla ripartenza della Calabria : “Bene le aperture - meglio che vivere di reddito di cittadinanza”

ROMA – “Negli ultimi 50 giorni abbiamo dovuto mettere in campo uno sforzo economico pari a quello di intere manovre di bilancio realizzate nell’arco di 2 o 3 anni. Tanti hanno ricevuto un sostegno, al ...

Primo Maggio, trasformiamo la crisi in opportunità di cambiamento

Il Primo Maggio 2020 si svolge senza manifestazioni nelle piazze perchè siamo ancora nell’emergenza Coronavirus ma, anzichè abbassare la guardia, dobbiamo cogliere l’occasione per costruire una nuova ...

