Coronavirus, Renzi: “Non c’è più rischio del collasso delle terapie intensive, bisogna riaprire” (Di venerdì 1 maggio 2020) “L’Italia adesso ha quasi diecimila posti letto in terapia intensiva disponibili. La buona notizia è che ogni giorno sta diminuendo il numero delle persone costrette alla terapia intensiva: oggi siamo a 1.578, un centinaio meno di ieri. Questo cosa significa? Che il rischio del collasso delle terapie intensive, molto fondato qualche settimana fa, adesso non c’è. E questo è molto importante per chi come noi chiede di ripartire. Con prudenza, in sicurezza, sapendo che dovremo convivere con il virus ancora a lungo. Ma dobbiamo ripartire. Altrimenti il collasso sarà quello dei posti di lavoro”, ha scritto in un post su Facebook Matteo Renzi dopo i dati incoraggianti emersi oggi dal bollettino della Protezione Civile. Coronavirus, i DATI del 1° Maggio in Italia: bilancio supera 207 mila casi e 28 mila morti, boom di dimessi dalle ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus e Fase 2 - Renzi fa ballare Conte

Coronavirus. Il sindaco di Bergamo contro Renzi : «Stonata e strumentale la sua frase “se i morti potessero parlare”»

Coronavirus - per le Regioni dal 18 maggio riaperture differenziate (Di venerdì 1 maggio 2020) “L’Italia adesso ha quasi diecimila posti letto in terapia intensiva disponibili. La buona notizia è che ogni giorno sta diminuendo il numeropersone costrette alla terapia intensiva: oggi siamo a 1.578, un centinaio meno di ieri. Questo cosa significa? Che ildel, molto fondato qualche settimana fa, adesso non c’è. E questo è molto importante per chi come noi chiede di ripartire. Con prudenza, in sicurezza, sapendo che dovremo convivere con il virus ancora a lungo. Ma dobbiamo ripartire. Altrimenti ilsarà quello dei posti di lavoro”, ha scritto in un post su Facebook Matteodopo i dati incoraggianti emersi oggi dal bollettino della Protezione Civile., i DATI del 1° Maggio in Italia: bilancio supera 207 mila casi e 28 mila morti, boom di dimessi dalle ...

fattoquotidiano : #ULTIMORA / RENZI MINACCIA IL GOVERNO “No populismo o me ne vado” - La7tv : #piazzapulita Pier Luigi Bersani: “L'opposizione di destra? Non si fa così. Renzi? E' un risparmio per Conte: con u… - SkyTG24 : Matteo #Renzi interviene in #Senato dopo l’informativa di #Conte sul #coronavirus - DanielaDaffin : RT @frido1962: E anche su questo #Renzi aveva visto giusto con larghissimo anticipo e UNICO a chiederne le dimissioni...continuiamo a far f… - 2019_nC0V : RT @nista1927: Alla fine Diaconale sarebbe l’unico morto ai tempi del coronavirus che di per certo concorderebbe con le parole di Renzi sul… -