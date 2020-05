Coronavirus Puglia, Emiliano: “Se con la fase due iniziano a salire i contagi chiudo tutto di nuovo” (Di venerdì 1 maggio 2020) La fase due non è ancora iniziata ma oggi, 1 maggio, festa dei lavoratori, la gente si è riversata per le strade come un giorno di festa normale. La situazione allarma parecchio tanto che è intervenuto il governatore della Puglia, Michele Emiliano e ha rilasciato alcune dichiarazioni anche molto dure. Emiliano ha detto: “Abbiamo un rischio epidemiologico che dobbiamo gestire in un equilibrio tra aperture e chiusure della nostra società. Siamo anche pronti a stringere nuovamente le aperture se i dati epidemiologici dovessero crearci dei problemi”. Infatti, nonostante la fase due sia imminente Emiliano ha detto: “dobbiamo continuare restare a casa il più possibile … Abbiamo piccoli spazi che dobbiamo però saper utilizzare, ma il principio è continuare a stare a casa più tempo possibile. Non facciamo ... Leggi su baritalianews Coronavirus Puglia - Emiliano e Lopalco cercano una soluzione per parrucchieri ed estetisti : “Studiamo per una riapertura prossima ma in sicurezza”

(Di venerdì 1 maggio 2020) Ladue non è ancora iniziata ma oggi, 1 maggio, festa dei lavoratori, la gente si è riversata per le strade come un giorno di festa normale. La situazione allarma parecchio tanto che è intervenuto il governatore della, Michelee ha rilasciato alcune dichiarazioni anche molto dure.ha detto: "Abbiamo un rischio epidemiologico che dobbiamo gestire in un equilibrio tra aperture e chiusure della nostra società. Siamo anche pronti a stringere nuovamente le aperture se i dati epidemiologici dovessero crearci dei problemi". Infatti, nonostante ladue sia imminenteha detto: "dobbiamo continuare restare a casa il più possibile … Abbiamo piccoli spazi che dobbiamo però saper utilizzare, ma il principio è continuare a stare a casa più tempo possibile. Non facciamo ...

