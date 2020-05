Coronavirus | per tutti gli scienziati è nato in natura ma per Trump “viene dal

(Di venerdì 1 maggio 2020) “Iloriginel laboratorio di Wuhan? Sì ne sono certo”. Così il presidente degli Stati Uniti Donaldin conferenza stampa, rispondendo a un reporter che domandava da dove provenisse il virus, ha lasciato intendere di avere informazioni riservate sull’origine del Covid, sottolineando di non essere autorizzato a diffondere ulteriori notizie. La convinzione del tycoon, però, va contro tutte le ipotesi messe in campo fino a oggi dagliche sono arrivati alla conclusione che il virus siain. Il presidente ha poi attaccato l’Organizzazione mondiale della sanità, definendola “l’agenzia di pubbliche relazioni della Cina”, e ha annunciato potrebbe pensare di aumentare le sanzioni contro la Cina dopo il Covid. L'articolo, pergliin...

stanzaselvaggia : Il triste spettacolo di Salvini che aspettava solo di potersi riprendere il palcoscenico, dopo che quell’egocentric… - RegioneER : #Coronavirus, nuova ORDINANZA: dal 4 MAGGIO, obbligo MASCHERINE. RIAPRONO PARCHI e GIARDINI, BIBLIOTECHE e CIMITERI… - davidefaraone : Mentre equipe di scienziati di tutto il mondo lavorano h24 per il vaccino contro il #coronavirus, ecco a voi il not… - MonicaMofanta : RT @braveheartmmt: 'FUGATTI VUOLE I LAGHER !!' - SoniaLaVera : RT @Gianmar26145917: #Carceri: bufera sul Dap, #Basentini si dimette! È il capro espiatorio usato per salvare le natiche di #Bonafede! #Leg… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per

spettacoliecultura.ilmessaggero.it

Nel pomeriggio la Regione Lazio ha divulgato il consueto rapporto numerico sull’emergenza sanitaria in corso. «Oggi – dichiara l’Assessore Regionale alla Sanità, Alessio D’Amato – registriamo per il t ...L’Atto di Affidamento dell’Italia alla Madonna avverrà come detto presso il Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio, in Diocesi di Cremona e provincia di Bergamo, dunque nel cuore delle zone p ...