Coronavirus, papà torna a casa dopo 40 giorni di ospedale: l'abbraccio con i figli è commovente [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 1 maggio 2020) Nei casi più gravi, il Coronavirus strappa i pazienti all'effetto dei familiari per tanti giorni, giorni in cui si soffre e si lotta per sconfiggere la malattia. Così, quando dopo 40 giorni in ospedale, un papà è ritornato dalla sua famiglia, ad attenderlo c'è stato il commovente abbraccio dei figli ma anche gli applausi dei vicini di casa (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all'articolo). È l'accoglienza ricevuta da Marco Barbieri, tassista 56enne con un passato di dirigente nella Roma. Il video del suo ritorno a casa è diventato presto virale. "Finché non lo si prova sulla propria pelle non ci si crede che il Coronavirus possa toccarti, togliendoti da un giorno all'altro le persone che più ami. Ecco mio padre, un guerriero", ha scritto la figlia

Papà - mamma e 16 figli : in casa Anania ai tempi del coronavirus

