Coronavirus | lo studio sulla Lombardia | «A Lodi in terapia intensiva è morto il 54% dei

(Di venerdì 1 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in diretta «Mentre pensavamo a come affrontarla, la pandemia succedeva». Le parole di Enrico Storti, primario dial Maggiore di, sono una fotografia perfetta dei primi giorni delin Italia. I primi pazienti Covid-19 inhanno pagato più di tutti lo scotto dell’impreparazione, così come gli stessi ospedali e medici e operatori sanitari che li hanno trattati. Soprattutto nelgiano, primo focolaio dell’epidemia, si è cercato di gestire l’emergenza ben prima che si capisse quale fosse la strategia migliore per contenerla. Unopubblicato su Jama, una tra le riviste americane più autorevoli al mondo, ha indagato la situazione delle terapie intensive in 72 ospedali lombardi durante il primo mese di emergenza, dal 20 febbraio al 25 marzo. ...