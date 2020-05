Coronavirus, l’intelligence Usa: “Virus non è stato prodotto in laboratorio”. Ma Trump prepara “rappresaglia” contro la Cina (Di venerdì 1 maggio 2020) Declina nei sondaggi e le elezioni presidenziali ormai sono a un soffio. Forse per questo Donald Trump insiste nel riproporre la fake news della creazione di Sars Cov 2 in un laboratorio di Wuhan e sembra sempre più propenso a far pagare le conseguenze della pandemia alla Cina, convinto tra l’altro che Pechino preferisca il candidato democratico Joe Biden alla Casa Bianca e che “farà qualunque cosa per farmi perdere la rielezione”. “Ci sono molte cose che posso fare, stiamo esaminando cos’è successo”, ha avvertito in un’intervista alla Reuters poco prima che il Washington Post rivelasse che la Casa Bianca ha già iniziato ad esplorare alcune proposte per punire o chiedere indennizzi finanziari alla Repubblica Popolare: una sorta di rappresaglia contro la gestione della Cina delle informazioni arrivate al resto del ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - l’intelligence Usa : “Virus non è stato prodotto in laboratorio”. Ma Trump prepara “rappresaglia” contro la CIna

Coronavirus - l’intelligence Usa smentisce i complottisti : “Non è stato creato in laboratorio”

