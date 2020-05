Coronavirus, l’infettivologo scelto da Santelli: ‘Apertura? Non consultato, l’avrei sconsigliata’. Verso il 4 maggio: le regole nelle Regioni (Di venerdì 1 maggio 2020) Le ordinanze regionali devono essere “coerenti” con il Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. È questa la condizione che il ministro Francesco Boccia ha posto alle Regioni per evitare la diffida, già inviata alla Regione Calabria dopo l’ultimo provvedimento della governatrice Jole Santelli che ha disposto l’apertura di bar e ristoranti. “Io non ritiro la mia ordinanza”, ha replicato la presidente. Che al Fatto Quotidiano ha rivelato di voler anche blindare i confini regionali. Il suo provvedimento è stato però sconfessato dai medici calabresi e perfino da Raffaele Bruno, direttore del reparto Malattie Infettive del San Matteo di Pavia che la stessa Santelli ha nominato nella sua task force: “Non sono stato interpellato, l’avrei vivamente sconsigliata“. Intanto dall’Emilia-Romagna alla Sicilia, ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - l’infettivologo Stefano Vella : “C’è un problema gigantesco sulla produzione dei vaccini”

