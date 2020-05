Coronavirus, l’infettivologo Giuseppe Ippolito: “Una seconda ondata di contagi potrebbe essere peggiore della prima, 56 milioni di italiani sono ancora ‘territorio vergine'” (Di venerdì 1 maggio 2020) Il timore adesso è “una seconda ondata di contagi, che potrebbe essere anche peggiore della prima: sicuramente lo sarebbe dal punto di vista dell’impatto sul morale delle persone che hanno già sperimentato due mesi di quarantena a casa“: lo ha affermato Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, infettivologo del comitato tecnico scientifico, in un’intervista al Corriere della Sera. “È legittimo e comprensibile che si voglia tornare alla normalità man mano che si vede che i numeri migliorano. Ci sono regioni dove i numeri sono rassicuranti. Ma non lo sono dappertutto. La decisione di come riaprire, se in maniera univoca o differenziata, è squisitamente politica. Ma il rischio è l’eccesso di ‘entusiasmo’, il pensiero che sia finito tutto e si possa ricominciare ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 1 maggio 2020) Il timore adesso è “unadi contagi, che potrebbe essere anche peggiore della prima: sicuramente lo sarebbe dal punto di vista dell’impatto sul morale delle persone che hanno già sperimentato due mesi di quarantena a casa“: lo ha affermato, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, infettivologo del comitato tecnico scientifico, in un’intervista al Corriere della Sera. “È legittimo e comprensibile che si voglia tornare alla normalità man mano che si vede che i numeri migliorano. Ci sono regioni dove i numeri sono rassicuranti. Ma non lo sono dappertutto. La decisione di come riaprire, se in maniera univoca o differenziata, è squisitamente politica. Ma il rischio è l’eccesso di ‘entusiasmo’, il pensiero che sia finito tutto e si possa ricominciare ...

Coronavirus, vacanze e spostamenti tra Regioni solo con l'indice di contagio a 0,2 Corriere della Sera Emergenza Covid-19, Salvini occupa il Senato "Se non dovessero essere bloccate 8 milioni di cartelle esattoriali ci sarà una rivoluzione"

Da ieri sera i deputati e i senatori della Lega hanno occupato i banchi delle rispettive Camere. In attesa dell’informativa sul Covid-19 del premier Conte prevista dalle ore 12:30 Salvini lancia un av ...

Operatori sanitari contagiati dal Covid all'ospedale di Vasto, scatta l'interpellanza

Il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, PIetro Smargiassi, ha presentato un'interpellanza all'assessore alla Sanità Nicoletta Verì e al presidente della Regione invocando chiarimenti sull'ele ...

