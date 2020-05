Coronavirus, l’Emilia Romagna pensa alla fase 2: ok agli allenamenti individuali, si va verso la ripresa delle attività (Di venerdì 1 maggio 2020) Anche l’Emilia Romagna, una delle regioni maggiormente colpite dall‘epidemia di Coronavirus, si prepara alla fase 2 e lo fa con forza. I calciatori di Spal, Bologna, Parma e Sassuolo, da lunedì, potranno tornare nei rispettivi centri sportivi per allenarsi, sia pure individualmente. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata ieri sera dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Le sedute dovranno svolgersi “nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse”, equiparando gli atleti delle discipline individuali a quelli che praticano sport di squadra. “Da lunedì si aggiungono alcune novità importanti, pur nei limiti di legge fissati dal dpcm del Governo (a cui le Regioni debbono attenersi). Provo a elencarle in pillole – spiega in un post sui ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : l’Emilia-Romagna permette allenamenti individuali alle squadre della Serie A di calcio

