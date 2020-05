Coronavirus | le news dal Mondo | oltre un milione di guariti | negli USA Trump torna ad

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 1 maggio 2020) Secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University sono 3.257.520 i casi diconfermati nel. Le vittime sono salite a 233.405, ma le guarigioni hanno raggiunto quota 1.014.809. Gli Stati Uniti hanno registrato in 24 ore2mila nuovi decessi legati al nuovo, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Dopo un calo registrato domenica e lunedì, quello di ieri segna il terzo giorno consecutivo con2.000 morti e porta il bilancio delle vittime americane a 63.006 in totale dall’inizio della pandemia.Gli Stati Uniti sono di gran lunga il Paese più colpito – davanti a Italia (27.967 morti), Regno Unito (26.711), Spagna (24.543) e Francia (24.376) – ma sono in testa anche per numero di(153mila) seguiti da Germania (123mila), Spagna (112mila), Cina (78mila) e Italia (76mila). Il ...