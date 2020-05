Coronavirus, le incognite sanitarie della fase 2. Agnoletto: “Le Regioni non fanno tamponi a chi torna al lavoro, sarà un affare per i privati” (Di venerdì 1 maggio 2020) “Come facciamo a essere sicuri di non essere infetti, prima di tornare al lavoro?”. E’ una domanda che, alla vigilia dell’agognata “fase 2”, si sente rivolgere spesso Vittorio Agnoletto, che da medico del lavoro e da attivista politico di lungo corso è una voce critica e documentata sulle storture e gli interessi privati che si celano dietro le eccellenze della sanità lombarda, come si può leggere sul blog de ilfattoquotidiano.it, sulle sue pagine social personali e dal microfono si una seguita trasmissione su Radio popolare, 37 e 2. La domanda ci riporta al tema irrisolto dei tamponi per testare chi è infetto e chi no. “In Lombardia si fanno solo ai sintomatici e, più recentemente, al personale sanitario”, spiega Agnoletto. “Altrove sono più estesi, ma a oggi nessuna Regione ha in programma ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - dagli assembramenti agli orari di punta fino ai controlli : tutte le incognite per metropolitane - bus - treni e tram durante la Fase 2. Dal 4 maggio Atm - Atac e le altre aziende alla prova dei nuovi flussi

Coronavirus - Fase 2 - concessionari pronti alla riapertura tra mille incognite

Guerra (Oms) : «Il coronavirus è un mostro - attacca l’intero sistema. Ci sono ancora troppe incognite» (Di venerdì 1 maggio 2020) “Come facciamo a essere sicuri di non essere infetti, prima di tornare al lavoro?”. E’ una domanda che, alla vigilia dell’agognata “2”, si sente rivolgere spesso Vittorio, che da medico del lavoro e da attivista politico di lungo corso è una voce critica e documentata sulle storture e gli interessi privati che si celano dietro le eccellenzesanità lombarda, come si può leggere sul blog de ilfattoquotidiano.it, sulle sue pagine social personali e dal microfono si una seguita trasmissione su Radio popolare, 37 e 2. La domanda ci riporta al tema irrisolto dei tamponi per testare chi è infetto e chi no. “In Lombardia sisolo ai sintomatici e, più recentemente, al personale sanitario”, spiega. “Altrove sono più estesi, ma a oggi nessuna Regione ha in programma ...

Corriere : Guerra (Oms): «Questo virus è un mostro, non abbiamo idea di cosa altro possa causare» - fattoquotidiano : Coronavirus, dagli assembramenti agli orari di punta fino ai controlli: tutte le incognite per metropolitane, bus,… - fattoquotidiano : DAL #4MAGGIO / MEZZI PUBBLICI I controlli ai tornelli, quante persone potranno salire sul bus e poi cosa succede pe… - fattoquotidiano : Coronavirus, le incognite sanitarie della fase 2. Agnoletto: “Le Regioni non fanno tamponi a chi torna al lavoro, s… - fulviodeangeli1 : Coronavirus, dagli assembramenti agli orari di punta fino ai controlli: tutte le incognite per metropolitane, bus,… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus incognite Coronavirus, dagli assembramenti agli orari di punta fino ai controlli: tutte le incognite per metropolitane,… Il Fatto Quotidiano Né troika né sorveglianza rafforzata. Il Mes controllerà solo come spendiamo

L’unica forma di controllo europeo sui prestiti che l’Italia potrà chiedere al Meccanismo europeo di stabilità sarà finalizzata a verificare che i soldi ottenuti vengano usati per lo scopo richiesto.

Cacciari: “Dal virus la spinta che trasformerà la società”

ROMA. Il coronavirus come «formidabile acceleratore» di una gigantesca trasformazione del capitalismo, una rivoluzione che «investirà in maniera irreversibile il lavoro» e determinerà non solo il dest ...

L’unica forma di controllo europeo sui prestiti che l’Italia potrà chiedere al Meccanismo europeo di stabilità sarà finalizzata a verificare che i soldi ottenuti vengano usati per lo scopo richiesto.ROMA. Il coronavirus come «formidabile acceleratore» di una gigantesca trasformazione del capitalismo, una rivoluzione che «investirà in maniera irreversibile il lavoro» e determinerà non solo il dest ...