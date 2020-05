Coronavirus, l’appello delle scienziate italiane: «Pretendiamo un’adeguata rappresentanza di genere nelle commissioni» (Di venerdì 1 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta Un gruppo di accademiche e ricercatrici di livello internazionale ha pubblicato un appello per chiedere maggior equilibrio di genere nelle commissioni tecniche impegnate nella lotta al Coronavirus. Le firmatarie, una settantina, fanno parte in maggioranza della lista «Top Italian Scientists», e il testo del loro appello è stato pubblicato sul Corriere della Sera. «È una questione di democrazia», scrivono le scienziate, «e un’adeguata rappresentanza nelle commissioni tecniche nominate dal Governo ha la priorità assoluta. Nel nostro Paese le donne rappresentano il 56% dei medici iscritti all’albo e sono quasi il doppio degli uomini tra i medici con meno di 40 anni. Il 77% degli infermieri è donna». Le scienziate hanno puntato il dito contro un sistema che ... Leggi su open.online Coronavirus - l’appello dei medici : “In fase 2 pronto soccorso a rischio caos”

Coronavirus - guanti e mascherine - l’appello del WWF : “Se l’1% finisse in natura - ogni mese avremmo 40mila chilogrammi di plastica nell’ambiente”

