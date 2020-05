Coronavirus | l’annuncio di Madonna che gela i fan | “Sono stata contagiata”

Leggi su tpi

(Di venerdì 1 maggio 2020), l’annuncio diche preoccupa i fan: “Sonocontagiata” “Sonocontagiata dal Covid-19”. Queste le parole con cuiha lasciato di stucco i fan, pronunciate in un video postato sul suo profilo Instagram. La popstar americana ha infatti raccontato, mentre si mostra seduta ad una macchina da scrivere, di aver “fatto il test” e aver così scoperto di “avere sviluppato gli anticorpi al”., che non ha specificato se ha manifestato i sintomi dell’infezione, lascia intendere di non aver sviluppato la malattia. Visualizza questo post su Instagram #staysafe #staysane Un post condiviso da(@) in data: 30 Apr 2020 alle ore 1:46 PDT In quarantena in Portogallo dal 16 marzo insieme ai figli, la cantante oggi 61enne non ...