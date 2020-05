Coronavirus, la Sicilia tira un altro sospiro di sollievo: abolite 4 zone rosse (Di venerdì 1 maggio 2020) Il presidente della Regione, Nello Musumeci, con una propria ordinanza, ha posto fine (da lunedì) alle restrizioni speciali che hanno riguardato, per oltre un mese, gli abitanti di Agira e Troina nell’Ennese, Salemi in provincia di Trapani e Villafrati nel Palermitano. La chiusura è stata decisa dopo una preoccupante crescita di contagi e il verificarsi di allarmanti decessi: una misura drastica, adottata dopo avere sentito i quattro sindaci, che però ha consentito di contenere il contagio, pur causando non poche difficoltà fra la popolazione. Si riaprono dunque le porte dei quattro centri simbolo di questa grave epidemia anche se il governatore continua a invitare gli abitanti “a rispettare le distanze interpersonali, a usare le mascherine anche fuori casa e non dimenticare che la battaglia non è vinta“. Da lunedì 4 ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Graffagnini (Anav Sicilia) - ‘ per noi importante sicurezza dei viaggiatori’ (2)

Coronavirus : Sicilia - a Catania 665 contagiati (Di venerdì 1 maggio 2020) Il presidente della Regione, Nello Musumeci, con una propria ordinanza, ha posto fine (da lunedì) alle restrizioni speciali che hanno riguardato, per oltre un mese, gli abitanti di Agira e Troina nell'Ennese, Salemi in provincia di Trapani e Villafrati nel Palermitano. La chiusura è stata decisa dopo una preoccupante crescita di contagi e il verificarsi di allarmanti decessi: una misura drastica, adottata dopo avere sentito i quattro sindaci, che però ha consentito di contenere il contagio, pur causando non poche difficoltà fra la popolazione. Si riaprono dunque le porte dei quattro centri simbolo di questa grave epidemia anche se il governatore continua a invitare gli abitanti "a rispettare le distanze interpersonali, a usare le mascherine anche fuori casa e non dimenticare che la battaglia non è vinta".

