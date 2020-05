Coronavirus, la Calabria riparte: passeggiate e corsette sotto il sole a Tropea [FOTO LIVE] (Di venerdì 1 maggio 2020) La Calabria è la Regione meno colpita d’Italia dalla pandemia di Coronavirus, e il governatore regionale, Jole Santelli, ha disposto riaperture e concessioni, seppur con tutte le cautele del caso e con l’obbligo del rispetto delle misure anti-contagio, “per restituire ai calabresi qualche piccola libertà che si sono meritati con due mesi di sacrifici enormi fatti con alto senso di responsabilità“. Ieri sera abbiamo visto le prime pizzerie aperte a Cosenza con i clienti serviti nei tavolini all’aperto, stamattina a Tropea abbiamo persone che sono tornate per la prima volta a praticare sport o passeggiare all’aria aperta, sotto il sole caldo del Lungomare dove al momento ci sono +19°C. La Polizia Municipale sta controllando che tutti rispettino le distanze di sicurezza, che ovviamente non valgono se a uscire e passeggiare ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - ultime notizie – Primo maggio - Mattarella : «Non può esserci contrapposizione tra lavoro e salute». Papa Francesco : «A nessuno manchi la giusta paga». Santelli (Calabria) : «Non ritiro l’ordinanza» - ma insorgono i sindaci

Coronavirus in Calabria - Santelli non indietreggia : “I contagi non aumenteranno per 2 tavolini all’aperto - il rischio arriva dal 3° esodo”

