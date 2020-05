Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 1 maggio: morti, contagi, guariti (Di venerdì 1 maggio 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 1 maggio: morti, contagi, guariti Dopo la decisione di rimodulare le consuete conferenze stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì 1 maggio. Il bilancio odierno è di 100.943 attualmente positivi (ieri erano 101.551, -608), 28.236 morti (ieri 27.967, +269) e 78.249 guariti (ieri 75.945, +2.304). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 207.428 (ieri 205.463, +1.965). In isolamento domiciliare ci sono invece 81.796 persone (ieri 81.708,+88); in terapia intensiva ci sono oggi 1.578 pazienti (ieri 1.694, -116); i ricoverati con sintomi sono invece 17.569 (ieri 18.149, -580). I tamponi effettuati oggi sono stati ... Leggi su tpi Coronavirus - i DATI del 1° Maggio in Italia : bilancio supera 207 mila casi e 28 mila morti - boom di dimessi dalle terapie intensive

