Coronavirus, Italia: a fine maggio 5 milioni di tamponi e test app (Di venerdì 1 maggio 2020) Il piano di Palazzo Chigi prevede anche l’aumento dei posti in terapia intensiva e un ospedale Covid ogni milione di abitanti. Importanti novità in arrivo da Palazzo Chigi sul fronte della lotta al Covid-19. In una nota inviata a Piazza Pulita il governo fa sapere di aver previsto l’avvio dalla prossima settimana dell’indagine epidemiologica basata … L'articolo Coronavirus, Italia: a fine maggio 5 milioni di tamponi e test app proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - altri 2.053 morti negli Usa - oggi 28 Stati verso la riapertura. L’Austria prolunga lo stop dei voli per l’Italia

Coronavirus - Austria : prolungato stop voli e treni con Italia fino al 22 maggio

Il vaccino contro il Coronavirus pronto a dicembre e parla anche italiano (Di venerdì 1 maggio 2020) Il piano di Palazzo Chigi prevede anche l’aumento dei posti in terapia intensiva e un ospedale Covid ogni milione di abitanti. Importanti novità in arrivo da Palazzo Chigi sul fronte della lotta al Covid-19. In una nota inviata a Piazza Pulita il governo fa sapere di aver previsto l’avvio dalla prossima settimana dell’indagine epidemiologica basata … L'articolo: adiapp proviene da www.meteoweek.com.

luigidimaio : In questo scenario di crisi legato al coronavirus, l’Italia non può affrontare anche la crisi libica. Oggi più che… - fattoquotidiano : #ULTIMORA / RENZI MINACCIA IL GOVERNO “No populismo o me ne vado” - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Alle banche chiedo un atto d’amore per l’Italia. Uno sforzo per erogare subito liquidità alle… - CorriereAlpi : Coronavirus, uno studio assicura: “Il 100% dei pazienti sviluppa anticorpi” - tatiana_orsa : RT @calandriniLT: (1/2) C'è un'Italia che chiede di poter tornare a lavorare. È l'Italia di tutte quelle aziende e quei lavoratori che hann… -