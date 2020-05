Coronavirus Italia, 1.965 nuovi casi. In Campania sono 28 (Di venerdì 1 maggio 2020) La Protezione civile ha pubblicato il bollettino del giorno con i numeri dell’epidemia di Covid-19. In Italia ci sono 207.428 casi di Coronavirus. I nuovi positivi sono 1.965. Di questi, gli attualmente positivi sono 100.943, con una diminuzione di 608 nelle ultime 24 ore. Il numero di guariti sale a 78.249, con 2.304 in più (+3,03%). Ieri avevano raggiunto la cifra record di 4.693. Il totale dei deceduti dall’inizio dell’epidemia supera quota 28mila. Per la precisione sono 28.236. I morti delle ultime 24 ore sono stati 269, poco meno di ieri, quando le vittime erano state 285. In Lombardia, la regione più colpita finora dall’epidemia, i nuovi casi in 24 ore sono 737 e i deceduti 88. In Campania i nuovi casi sono 28. Anche oggi, come ieri, nessun decesso tra i cittadini della regione. L'articolo Coronavirus Italia, 1.965 nuovi casi. In ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - oltre 207.000 casi totali in Italia. De Luca : “Mascherine obbligatorie”. Austria - stop ai voli dall’Italia fino al 22 maggio – DIRETTA

Coronavirus - i morti e i contagiati in Italia

Coronavirus in Italia e nel mondo - ultime notizie su contagi oggi LIVE (Di venerdì 1 maggio 2020) La Protezione civile ha pubblicato il bollettino del giorno con i numeri dell’epidemia di Covid-19. Inci207.428di. Ipositivi1.965. Di questi, gli attualmente positivi100.943, con una diminuzione di 608 nelle ultime 24 ore. Il numero di guariti sale a 78.249, con 2.304 in più (+3,03%). Ieri avevano raggiunto la cifra record di 4.693. Il totale dei deceduti dall’inizio dell’epidemia supera quota 28mila. Per la precisione28.236. I morti delle ultime 24 orestati 269, poco meno di ieri, quando le vittime erano state 285. In Lombardia, la regione più colpita finora dall’epidemia, iin 24 ore737 e i deceduti 88. In28. Anche oggi, come ieri, nessun decesso tra i cittadini della regione. L'articolo, 1.965. In ...

fattoquotidiano : #ULTIMORA / RENZI MINACCIA IL GOVERNO “No populismo o me ne vado” - luigidimaio : In questo scenario di crisi legato al coronavirus, l’Italia non può affrontare anche la crisi libica. Oggi più che… - Agenzia_Ansa : Perquisizione della Guardia di Finanza negli uffici della Only Italia Logistic, azienda sotto inchiesta per l'impor… - napolista : Coronavirus Italia, 1.965 nuovi casi. In Campania sono 28 I dati della Protezione civile. Gli attualmente positivi… - YReporterTO : Antonio Chiera Giornalista - Corriere della Sera Corriere Torino - Voce Pinerolese: CORONAVIRUS ITALIA, calano i mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus, bollettino 1 maggio: calano ancora terapie intensive e ricoverati con sintomi

COVID-19, la situazione dei contagi di SARS-CoV-2 in Italia in data 1 maggio 2020, come comunicato dalla Protezione Civile. Continua l’impegno del Dipartimento della Protezione Civile nelle attività ...

Salta anche il 1 maggio, Coldiretti: riaprire Agriturismi, crack da quasi 2 miliardi

Occorre far riaprire subito i 24mila agriturismi italiani spesso situati in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’ap ...

COVID-19, la situazione dei contagi di SARS-CoV-2 in Italia in data 1 maggio 2020, come comunicato dalla Protezione Civile. Continua l’impegno del Dipartimento della Protezione Civile nelle attività ...Occorre far riaprire subito i 24mila agriturismi italiani spesso situati in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’ap ...