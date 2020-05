Coronavirus in Toscana, 93 nuovi casi (+1%), 12 decessi e 292 guarigioni (+10%) (Di venerdì 1 maggio 2020) In Toscana venerdì primo maggio sono 9.445 i casi di positività al Coronavirus, 93 in più rispetto al giorno precedente. I nuovi casi sono lo 1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 10% e raggiungono quota 3218. I test eseguiti hanno raggiunto quota 146.456, 4.607 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.800. Gli attualmente positivi sono oggi 5.373, il 3,8% in meno. Ancora 28 ricoveri in meno. Si registrano 12 nuovi decessi: 4 uomini e 8 donne con un’età media di 86,2 anni. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, ricordando che questi si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 3.156 i casi complessivi ad oggi a Firenze (36 in più rispetto a ieri), 527 a Prato (7 in ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus in Toscana : 12 morti - oggi primo maggio. E 93 nuovi contagi. 292 le guarigioni

Coronavirus - fake news : falsa ordinanza revoca le passeggiate. Denuncia della Regione Toscana

Coronavirus - test sierologici : salgono a 41 i laboratori convenzionati in Toscana (Di venerdì 1 maggio 2020) Invenerdì primo maggio sono 9.445 idi positività al, 93 in più rispetto al giorno precedente. Isono lo 1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 10% e raggiungono quota 3218. I test eseguiti hanno raggiunto quota 146.456, 4.607 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.800. Gli attualmente positivi sono oggi 5.373, il 3,8% in meno. Ancora 28 ricoveri in meno. Si registrano 12: 4 uomini e 8 donne con un’età media di 86,2 anni. Di seguito idi positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, ricordando che questi si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 3.156 icomplessivi ad oggi a Firenze (36 in più rispetto a ieri), 527 a Prato (7 in ...

regionetoscana : #coronavirsu #covid19 La #RegioneToscana ha autorizzato l'80% delle domande di cassa integrazione in deroga. Oltre… - TgrRaiToscana : In attesa della ufficializzazione vi facciamo vedere in anteprima alcune immagini di come cambieranno le sedute al… - Corriere : Toscana, dal 1 maggio sì alle passeggiate a piedi e in bici (in famiglia e nel proprio Comune) - sandrinovannini : RT @regionetoscana: #coronavirsu #covid19 La #RegioneToscana ha autorizzato l'80% delle domande di cassa integrazione in deroga. Oltre il 3… - infoitestero : Coronavirus Toscana, contagi in leggero aumento (1%), scende il numero dei ricoverati -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana Coronavirus Toscana: 93 nuovi casi, 292 guarigioni, 12 decessi / DIRETTA LA NAZIONE Gallerie dopo l’emergenza: Galleria Continua

L’indagine sulle gallerie al tempo del distanziamento sociale prosegue pensando al futuro. Dopo Galerie Lelong & co., Hauser & Wirth e Emanuel Layr, oggi leggiamo le parole di Mario Cristiani co-fonda ...

Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 1° maggio | Ecco tutti i dati

Sono 100.943 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si è registrata una diminuzione di 608 casi. C’è un inevitabile calo rispetto alla giornata di ieri, in cui i ...

L’indagine sulle gallerie al tempo del distanziamento sociale prosegue pensando al futuro. Dopo Galerie Lelong & co., Hauser & Wirth e Emanuel Layr, oggi leggiamo le parole di Mario Cristiani co-fonda ...Sono 100.943 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si è registrata una diminuzione di 608 casi. C’è un inevitabile calo rispetto alla giornata di ieri, in cui i ...