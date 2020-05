Coronavirus, in Italia ripartono FCA, Ferrari e Lamborghini. Negli Usa si tratta (Di venerdì 1 maggio 2020) Dal 4 maggio si prepara a ripartire anche l’Italia dei motori: da Ferrari a Lamborghini e FCA, si apprestano tutti a definire le ultime linee guida di prevenzione sanitaria per garantire ai lavoratori un rientro sicuro e organizzato. In realtà FCA ha anticipato i tempi, riaprendo già nei giorni scorsi lo stabilimento di Atessa, nella Val di Sangro, Abruzzo. Lì dove la Sevel, di proprietà anche di PSA, gestisce l’assemblaggio dei van Ducato, i lavori hanno proseguito fino alla prima metà di marzo per poi fermarsi di nuovo e riprendere a fine aprile, dopo l’accordo con i sindacati: la Sevel ha quindi riaperto con 300 mila metri quadrati di superficie sanificata, oltre un centinaio di dispenser igienizzanti, comunicazione delle norme sanitarie attraverso monitor e informative cartacee e almeno dieci termo-camere per il controllo della ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus Italia - Conte chiede scusa per i bonus in ritardo : «In arrivo aiuti più pesanti e diretti»

Dal 4 maggio si prepara a ripartire anche l'dei motori: dae FCA, si apprestano tutti a definire le ultime linee guida di prevenzione sanitaria per garantire ai lavoratori un rientro sicuro e organizzato. In realtà FCA ha anticipato i tempi, riaprendo già nei giorni scorsi lo stabilimento di Atessa, nella Val di Sangro, Abruzzo. Lì dove la Sevel, di proprietà anche di PSA, gestisce l'assemblaggio dei van Ducato, i lavori hanno proseguito fino alla prima metà di marzo per poi fermarsi di nuovo e riprendere a fine aprile, dopo l'accordo con i sindacati: la Sevel ha quindi riaperto con 300 mila metri quadrati di superficie sanificata, oltre un centinaio di dispenser igienizzanti, comunicazione delle norme sanitarie attraverso monitor e informative cartacee e almeno dieci termo-camere per il controllo della ...

