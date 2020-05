Coronavirus in Campania, bollettino 1 maggio: 15 positivi su 3.652 tamponi (Di sabato 2 maggio 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino del 1° maggio riporta i dati di 15 tamponi positivi su 3.652 effettuati. In totale sono 4.459 i casi positivi (su 83.592 tamponi effettuati). L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 759 tamponi di cui 3 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 711 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – OspedaleSant’Anna di Caserta: sono stati processati 64 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 255 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 196 tamponi di cui 2 risultati positivi; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 157 tamponi di cui 5 ... Leggi su 2anews Coronavirus - fase 2 in Campania : cosa prevede l’ordinanza in vigore dal 4 maggio

Novità importanti nell'ultima ordinanza, la numero 41, della Regione Campania con deorrenza dal 4 maggio, inizio della fase 2, fino al 10 maggio. Obbligo di mascherina, confermati orari dell'attività ...

Steward per controllare le spiagge, alberghi con locali dove rispettare il distanziamento, percorsi montani da esplorare con le guide con la possibilità di trovare rifugi in regola, camping con postaz ...

