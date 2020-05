Coronavirus, il totalitarismo senza dittatore (Di venerdì 1 maggio 2020) Il totalitarismo odierno non rafforza, ma indebolisce i governi. La personalizzazione della politica è la spia del fatto che l'individuo-governante cede il posto ad un potere assolutamente impersonale, al contrario di quanto avveniva con i totalitarismi novecenteschi. Ecco che questo totalitarismo senza dittatore, da cui è promanato appunto uno stato d'eccezione senza sovrano, vede le Regioni trasformarsi in piccole satrapie, in signorie di stampo feudale. Ovviamente anche il loro (...) - Tribuna Libera / Capitalismo, Informazione, Epidemia, Governo Conte Leggi su feedproxy.google (Di venerdì 1 maggio 2020) Ilodierno non rafforza, ma indebolisce i governi. La personalizzazione della politica è la spia del fatto che l'individuo-governante cede il posto ad un potere assolutamente impersonale, al contrario di quanto avveniva con i totalitarismi novecenteschi. Ecco che questo, da cui è promanato appunto uno stato d'eccezionesovrano, vede le Regioni trasformarsi in piccole satrapie, in signorie di stampo feudale. Ovviamente anche il loro (...) - Tribuna Libera / Capitalismo, Informazione, Epidemia, Governo Conte

agoravoxitalia : Coronavirus, il totalitarismo senza dittatore - AgoraVox Italia - danieleg1976 : @ItalObserver @Yi_Benevolence Balle,non sai di cosa parli. Non conosci il sistema cinese con il suo totalitarismo t… - eptor10 : La debolezza dello Stato e le Regioni-satrapie: così si può riassumere il #totalitarismo senza dittatore in cui ci… - DanieleEdlinea : La lotta al #coronavirus con le app + i vaccini #bigpharma e il #ClimateChange hanno molto in comune! Entrambi DIS… - mrtotalitarismo : #Coronavirus in #Svezia: il sole splende e tutti sono felici -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus totalitarismo Coronavirus, il totalitarismo senza dittatore AgoraVox Italia Coronavirus, il totalitarismo senza dittatore

Il totalitarismo odierno non rafforza, ma indebolisce i governi. La personalizzazione della politica è la spia del fatto che l'individuo-governante cede il posto ad un potere assolutamente impersonale ...

LETTERA/ Viganò e Agamben, la strana convergenza tra il vescovo e il filosofo

Marco Tosatti, vaticanista un tempo illustre ed oggi dominato dal rancore verso il Papa, ha un coniglio nel suo cilindro che estrae nei momenti cruciali. Si tratta del vescovo Viganò, il grande accusa ...

Il totalitarismo odierno non rafforza, ma indebolisce i governi. La personalizzazione della politica è la spia del fatto che l'individuo-governante cede il posto ad un potere assolutamente impersonale ...Marco Tosatti, vaticanista un tempo illustre ed oggi dominato dal rancore verso il Papa, ha un coniglio nel suo cilindro che estrae nei momenti cruciali. Si tratta del vescovo Viganò, il grande accusa ...