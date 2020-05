Coronavirus, il Giappone prolunga lo stato di emergenza ma niente lockdown (Di venerdì 1 maggio 2020) Il primo ministro Giapponese, Shinzo Abe, ha annunciato che lo stato di emergenza causa Coronavirus sarà prolungato per un altro mese. Il premier ha reso la dichiarazione davanti ai giornalisti. Lo stato di emergenza nel paese si sarebbe dovuto concludere la settimana prossima. Abe, citando un rapporto fornito da esperti di una task force del governo, ha affermato che i sistemi sanitari Giapponesi sono ancora fortemente sotto pressione con un numero di casi confermati di gran lunga superiore a 10mila, anche se il Giappone ha evitato un’esplosione di infezioni come avvenuto in molti altri paesi e la diffusione dei contagi è stata rallentata dallo stato di emergenza in atto. “Abbiamo ancora bisogno di collaborazione, e questa è l’opinione degli esperti”, ha dichiarato Abe che ha riferito al ministro dell’Economia, Yasutoshi ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : il Giappone prolunga lo stato di emergenza di un mese

