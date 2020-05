Coronavirus | il bollettino della protezione civile dell'1 maggio

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 1 maggio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al, compresi guariti e deceduti, sono 207.428. Di questi, 100.943 sono i contagiati attuali (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - GRAFICHE - COSA CAMBIA CON LA FASE 2 - DATE E CALENDARIO). Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.304, per un totale di 78.249. Il totalee vittime è di 28.236, 269 in più. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.578, 116 in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il ventisettesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 17.569 sono poi ricoverati con sintomi - 580 in meno rispetto a ieri - e 81.796 sono in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 74.208 in più rispetto a ieri, per un totale di 2.053.425. Il numero complessivo di tamponi giornalieri ...