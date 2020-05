Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 1° maggio | Ecco tutti i dati (Di venerdì 1 maggio 2020) Ecco l’aggiornamento reso noto alle ore 18 di oggi venerdì 1° maggio, la Protezione Civile ha comunicato i dati dell’emergenza Coronavirus relative alle ultime 24 ore. Coronavirus: 100.943 i malati, 608 in meno di ieri Sono 100.943 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si è registrata una diminuzione di … L'articolo Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 1° maggio Ecco tutti i dati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - il bollettino delle 18 : prosegue decremento casi attivi - decessi in linea con ultimi giorni

Emergenza Coronavirus : il bollettino di oggi della Protezione Civile

