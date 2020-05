Coronavirus, i Queen e la nuova versione di We are the champions per aiutare l’Oms: «Grazie ai medici che rischiano la vita ogni giorno» (Di venerdì 1 maggio 2020) I Queen corrono in aiuto di medici e operatori sanitari durante l’emergenza Coronavirus. La band britannica ha pubblicato oggi, primo maggio, una nuova versione del classico rock We are the champions. I soldi raccolti dalla pubblicazione del singolo saranno destinati al fondo di solidarietà Covid-19 dell’organizzazione mondiale della sanità. Per l’occasione il brano è stato rivisitato: nel ritornello, alla fine, è stato inserito il verso «You are the champions». La clip video racconta il lockdown nelle varie zone del mondo ed è anche un omaggio a tutti coloro che in questi mesi stanno lavorando negli ospedali. Il chitarrista dei Queen Brian May e il batterista Roger Taylor – la cui figlia è un medico e compare nel video – lo hanno registrato nelle loro case separate a Londra, dove hanno preso parte ... Leggi su open.online BRIAN MAY "CORONAVIRUS NATO DAL CONSUMO DI CARNE"/ "Queen" vegano da 3 mesi attacca

Brian May "Coronavirus? Colpa del consumo di carne"/ Il chitarrista dei Queen sbotta!

Coronavirus - il medico pianista suona i Queen dopo il turno nel reparto Covid. Primario : “Solleva il morale a tutti” (Di venerdì 1 maggio 2020) Icorrono in aiuto di medici e operatori sanitari durante l’emergenza. La band britannica ha pubblicato oggi, primo maggio, unadel classico rock We are the. I soldi raccolti dalla pubblicazione del singolo saranno destinati al fondo di solidarietà Covid-19 dell’organizzazione mondiale della sanità. Per l’occasione il brano è stato rivisitato: nel ritornello, alla fine, è stato inserito il verso «You are the». La clip video racconta il lockdown nelle varie zone del mondo ed è anche un omaggio a tutti coloro che in questi mesi stanno lavorando negli ospedali. Il chitarrista deiBrian May e il batterista Roger Taylor – la cui figlia è un medico e compare nel video – lo hanno registrato nelle loro case separate a Londra, dove hanno preso parte ...

SkyTG24 : Queen, la dedica a medici e infermieri: “You Are The Champions”. VIDEO - Dome689 : RT @Open_gol: La clip video racconta il lockdown nelle varie zone del mondo ed è anche un omaggio al personale sanitario - Open_gol : La clip video racconta il lockdown nelle varie zone del mondo ed è anche un omaggio al personale sanitario - MammaNunmat64 : RT @Lanf040264: #Pandemia #Coronavirus. I #Queen e la nuova versione di We are the Champions per aiutare l’#Oms: «Grazie ai medici che ris… - Lanf040264 : #Pandemia #Coronavirus. I #Queen e la nuova versione di We are the Champions per aiutare l’#Oms: «Grazie ai medici… -