Coronavirus, i DATI del 1° Maggio in Italia: bilancio supera 207 mila casi e 28 mila morti, boom di dimessi dalle terapie intensive (Di venerdì 1 maggio 2020) I DATI sull’epidemia di Coronavirus in Italia continuano ad essere incoraggianti: nelle ultime 24 ore ci sono stati 269 morti, ben 2.304 guariti e appena 1.965 nuovi casi. A breve tutti i DATI sui tamponi e le Regioni. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 207.428 contagiati 28.236 morti 78.249 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 100.943. Questi pazienti sono così suddivisi: 17.569 ricoverate in ospedale (18%) 1.578 ricoverate in terapia intensiva (1%) 81.796 in isolamento domiciliare (81%) Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 116 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 580 in meno, per un totale di 696 ricoveri in meno. Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio: La tabella con ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - tutti i dati di oggi : ci sono ancora 100mila malati - guariti quasi 80mila

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus DATI Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus, frontiere aperte e contagi: ecco lo strumento per viaggiare sicuri all’estero

L’hanno inventata due torinesi travel designer. Basta un clik sul Paese scelto e si scoprono contagiati, morti, guariti, tasso di mortalità e se le frontiere sono chiuse o aperte TORINO. Volevate una ...

Coronavirus, i dati di oggi in Lombardia: meno decessi (+88) ma più contagi (+737)

MILANO – Ancora, notizia ovviamente molto positiva, un calo dei decessi in Lombardia ma il numero dei contagi in Lombardia rispetto a ieri aumentato di quasi duecento. Ecco il quadro odierno dei ...

