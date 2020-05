Coronavirus, i dati aggiornati al 1 maggio nel Lazio: ecco la situazione Comune per Comune (Di venerdì 1 maggio 2020) Nella giornata di ieri nella Regione Lazio si è registrato per il secondo giorno consecutivo un dato record per i guariti, che sono stati 128, un numero maggiore rispetto ai nuovi casi positivi, che sono stati 71 nelle ultime 24 ore, con un trend all’1%. Per visualizzare la cartina per singolo Comune sulla diffusione del Coronavirus nel Lazio, puoi fare click qui. Coronavirus nel Lazio: ancora decessi nelle RSA Nella ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, il 30 aprile il numero dei positivi è salito a 1.161, con altri 17 nuovi casi. Nelle case di riposo, RSA e case di cura private si contano oltre 500 positivi, di cui più di 50 operatori sanitari, e decine di morti. E’ un vero disastro “colposo”. Si contano: – 178 positivi nella casa di cura San Raffaele di Rocca di Papa, 41 ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus in Campania - dati del 30 aprile : 21 positivi su 3.832 tamponi

Coronavirus - ultimi dati : in un giorno 3.106 malati in meno. Record di guariti (+6 - 6%)

Coronavirus - calo record dei malati. Cts : “Dati confortanti” (Di venerdì 1 maggio 2020) Nella giornata di ieri nella Regionesi è registrato per il secondo giorno consecutivo un dato record per i guariti, che sono stati 128, un numerore rispetto ai nuovi casi positivi, che sono stati 71 nelle ultime 24 ore, con un trend all’1%. Per visualizzare la cartina per singolosulla diffusione delnel, puoi fare click qui.nel: ancora decessi nelle RSA Nella ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, il 30 aprile il numero dei positivi è salito a 1.161, con altri 17 nuovi casi. Nelle case di riposo, RSA e case di cura private si contano oltre 500 positivi, di cui più di 50 operatori sanitari, e decine di morti. E’ un vero disastro “colposo”. Si contano: – 178 positivi nella casa di cura San Raffaele di Rocca di Papa, 41 ...

La7tv : .@pbersani: 'Possibile che in Italia solo il 6% dei contribuenti dichiarano più di 50 mila euro? Questi dati li leg… - DPCgov : #Coronavirus: ancora in calo la pressione sulle strutture ospedaliere?? ??Totale positivi: 104.657 ??Dimessi e guari… - RaiNews : Dati che migliorano, l'annuncio di #Borrelli: 'Questa è l'ultima conferenza stampa' #coronavirus - alexleon78 : RT @LaVeritaWeb: Google, Amazon, Facebook e Apple hanno messo in piedi un business miliardario sfruttando i nostri dati. La pandemia ci obb… - viniciocavalli : RT @Cartabellotta: #coronavirus #Liguria: @GIMBE è una organizzazione indipendente, Lei ha responsabilità pubbliche. Se ritiene i nostri da… -