Coronavirus, Galli su La7: “Fase 2? Siamo in stato confusionale, indicazioni non facili da applicare. Prioritario seguire persone infette chiuse in casa” (Di venerdì 1 maggio 2020) “Fase due? È un grande problema, stiamo ancora in uno stato confusionale, nel senso che le indicazioni date non credo che siano facili da recepire e da applicare allo stato attuale dei fatti. Sono francamente preoccupato dal fatto che ci sia questa quasi smania legittima di ripresa delle attività, senza che, tuttavia, siano definite con chiarezza delle gerarchie di importanza e di necessità”. Sono le parole di Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, nel corso della trasmissione “L’aria che tira“, su La7. “Andare in spiaggia questa estate? – continua – È una domanda che ormai mi è venuta quasi a noia. Rispondo: forse. Tutto dipenderà da come andrà e da come si riuscirà a mantenere il contenimento nel contesto della riapertura. ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Galli a Sky Tg24 : "Le attuali misure non bastano ancora"

Coronavirus - Galli a Sky Tg24 : "Le attuali misure non bastano ancora"

Coronavirus - Galli a Sky Tg24 : "Le attuali misure non bastano ancora" (Di venerdì 1 maggio 2020) “Fase due? È un grande problema, stiamo ancora in uno, nel senso che ledate non credo che sianoda recepire e da applicare alloattuale dei fatti. Sono francamente preoccupato dal fatto che ci sia questa quasi smania legittima di ripresa delle attività, senza che, tuttavia, siano definite con chiarezza delle gerarchie di importanza e di necessità”. Sono le parole di Massimo, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, nel corso della trasmissione “L’aria che tira“, su La7. “Andare in spiaggia questa estate? – continua – È una domanda che ormai mi è venuta quasi a noia. Rispondo: forse. Tutto dipenderà da come andrà e da come si riuscirà a mantenere il contenimento nel contesto della riapertura. ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Galli su La7: “Fase 2? Siamo in stato confusionale, indicazioni non facili da applicare. Prioritario s… - fattoquotidiano : Coronavirus, Galli su La7: “Riapertura scuole non è priorità, decisione di Macron è demagogica. Test rapidi? Vanno… - daniele_dfu : Non sa nulla di economia, non ha mai fatto politica è non è manco una cima... perché dovrebbe saperci portare fuori… - Roberto41684480 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Galli su La7: “Fase 2? Siamo in stato confusionale, indicazioni non facili da applicare. Prioritario segu… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Galli su La7: “Fase 2? Siamo in stato confusionale, indicazioni non facili da applicare. Prioritario segu… -