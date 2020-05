Coronavirus | è polemica sulla riapertura dei luoghi di culto Ma ci sono molti aspetti da

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 maggio 2020) di Riccardo Cristiano* Latra Conferenza Episcopale Italiana e governopossibilità di officiare i riti dal 4 maggio in poi ha portato in superficie alcune polemiche che meritano una lettura al di là dei successivi sviluppi. Cominciamo dalle scelte governative. Da titolare del dicastero dell’Interno, la signora Lamorgese ha dichiarato: “Dobbiamo poter tornare a celebrare i funerali, seppure alla presenza soltanto degli stretti congiunti, seguendo le modalità che l’Autorità Ecclesiastica riterrà di applicare nel rispetto delle misure di distanziamento fisico dei partecipanti”. Capita però di morire non solo ai credenti, né tanto meno solo a credenti che riconoscono autorità ecclesiastiche. Le altre cerimonie funebricontemplate? In occasione delle celebrazioni pasquali è stato ...