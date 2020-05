Coronavirus e 1° Maggio, protestano contro il lockdown a Trieste: scontri con le forze dell’ordine [FOTO e VIDEO LIVE] (Di venerdì 1 maggio 2020) Disordini tra le forze dell’ordine e un gruppo di manifestanti stamattina a Campo San Giacomo, Trieste, dove un gruppo di cittadini stava partecipando a un flash mob contro il Governo e il lockdown in occasione del 1° Maggio. “Non obbediamo, via Covindustria“, “Mai più morti bianche nella sanità“, “Gli unici stranieri sono i figli dei cantieri“, “Il virus uccide, il capitalismo di più“, “Non siamo tutti sulla stessa barca, vogliamo reddito di quarantena per tutte e tutti” si legge negli striscioni dei manifestanti, che erano provvisti di mascherina e mantenevano le distanze di sicurezza. Ad un certo punto, però, la situazione è degenerata: la manifestazione non era stata autorizzata e i manifestanti si sono scontrati con le forze dell’ordine come possiamo osservare nelle ... Leggi su meteoweb.eu Bollettino Protezione civile Coronavirus/ Dati 1 maggio "diffusione virus rallentata"

Quante Storie - su Rai3 - il 1 Maggio nei giorni del coronavirus

