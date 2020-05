Coronavirus | De Luca | “Footing? Vecchi cinghialoni corrono senza mascherine | sarebbero da

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 maggio 2020) L’attività motoria sì, ma non il footing. A ribadirlo nella diretta Facebook del venerdì il governatore della Campania, Vincenzo De, che, parla dei runner: “Ho trovato gente che faceva footing in mezzo alle famiglie e questo non è possibile. E non c’erano a fare footing ragazze toniche con fuseaux, io ho trovatodella mia età che andavano a correre”. La frase sulle runner ha subito scatenato le polemiche delle consigliere di Forza Italia che hanno attaccato il governatore dicendogli di “lasciare la sua cultura sessista fuori dal Palazzo” e di “chiedere scusa alle donne”. Desui social ha poi continuato sottolineando che “questi (indr.) andrebbero arrestati per oltraggio al pubblico pudore: vanno a fare footing in mezzo alle famiglie e ai ...