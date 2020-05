Coronavirus, cosa cambia dal 4 maggio nel trasporto pubblico: “Distanza di un metro e mascherine, ci saranno controlli” (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, ha spiegato, in una intervista al Messaggero, le direttive in vigore dal 4 maggio: “Tutte le aziende di trasporto pubblico sanno che devono far rispettare il distanziamento di un metro, l’uso delle mascherine, evitando la ressa nelle ore di punta“. “Nel Dpcm e nelle linee guida del piano trasporti ci sono indicazioni chiare. Primo, le aziende alla riapertura del 4 maggio possono, come da protocollo, scaglionare gli orari di arrivo e uscita dagli uffici e, contestualmente, favorire lo smart working. Oltre che naturalmente adottare tutti i protocolli di sicurezza concordati con i sindacati. Secondo, abbiamo stabilito un quadro di regole comuni, una cornice all’ interno della quale si possono muovere le varie aziende del trasporto pubblico“. “Ognuna – spiega De Micheli – ... Leggi su meteoweb.eu Da Andrea Denver a Cristiano Malgioglio - ecco la prima cosa che sognano di fare i Vip quando finirà la quarantena per l’emergenza Coronavirus

Coronavirus : cosa vuol dire che tutti i contagiati sviluppano gli anticorpi

App coronavirus fase 2 : autocertificazione e tracciamento digitale - cosa cambia (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, ha spiegato, in una intervista al Messaggero, le direttive in vigore dal 4: “Tutte le aziende disanno che devono far rispettare il distanziamento di un, l’uso delle mascherine, evitando la ressa nelle ore di punta“. “Nel Dpcm e nelle linee guida del piano trasporti ci sono indicazioni chiare. Primo, le aziende alla riapertura del 4possono, come da protocollo, scaglionare gli orari di arrivo e uscita dagli uffici e, contestualmente, favorire lo smart working. Oltre che naturalmente adottare tutti i protocolli di sicurezza concordati con i sindacati. Secondo, abbiamo stabilito un quadro di regole comuni, una cornice all’ interno della quale si possono muovere le varie aziende del“. “Ognuna – spiega De Micheli – ...

Tommasolabate : Lo scontro tra Regioni e governo centrale rischia di accendere nel popolo italiano la miccia di una guerra civile s… - Corriere : Guerra (Oms): «Questo virus è un mostro, non abbiamo idea di cosa altro possa causare» - La7tv : #piazzapulita Pier Luigi Bersani: “Siamo stati i primi dell’Occidente ad avere lo tsunami. Abbiamo adottato per pri… - danpoggio : RT @operazionerd: 'Non so cosa succederà alla fine della storia del #Coronavirus: credo però nell’abitare la battaglia e che questo sarà un… - zazoomnews : Coronavirus: cosa vuol dire che tutti i contagiati sviluppano gli anticorpi - #Coronavirus: #tutti #contagiati -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cosa Fase 2 Coronavirus, cosa prevede. Fidanzati, spostamenti e permessi: domande e risposte QUOTIDIANO.NET Coronavirus Bergamo, il primario Marco Rizzi: «Fase 2, serve cautela, evitiamo il ritorno alle folle in Città Alta»

Cos’è cambiato in questi due mesi? Le cure? Il virus? «I numeri per capire cosa sia successo li avremo solo alla fine. Oggi arrivano uno o due malati al giorno, da più di una settimana.

Primo Maggio ai tempi del Covid-19: lavoratori e commercianti in ginocchio

Roma, intensificati controlli per primo maggio: posti di blocco in tutta la città per evitare fughe Controlli delle forze dell'ordine in tutta Roma a partire da oggi, venerdì primo maggio, per evitare ...

Cos’è cambiato in questi due mesi? Le cure? Il virus? «I numeri per capire cosa sia successo li avremo solo alla fine. Oggi arrivano uno o due malati al giorno, da più di una settimana.Roma, intensificati controlli per primo maggio: posti di blocco in tutta la città per evitare fughe Controlli delle forze dell'ordine in tutta Roma a partire da oggi, venerdì primo maggio, per evitare ...