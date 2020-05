tempoweb : 'Siamo allo stremo' Confusione e sconcerto nel settore benessere - Puchetto83 : RT @LaNuovadelSud: #rassegnastampa #Covid_19 A Roma sta con la #Santelli, in #Basilicata prova a emulare #DeLuca: confusione Bardi #coronav… - LaNuovadelSud : #rassegnastampa #Covid_19 A Roma sta con la #Santelli, in #Basilicata prova a emulare #DeLuca: confusione Bardi… - LazzariAmbrogio : @ProfLopalco Ottima cosa, non vorremmo trovarci in autunno a far confusione tra influenza e coronavirus. Aumentiamo… - stefanoital : Forse c'è ancora un po' di confusione #covid_19italia #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus confusione Coronavirus, confusione e sconcerto nel settore benessere: siamo allo stremo Il Tempo CORONAVIRUS - Pisanu: "Ripresa del calcio? Giusto ripartire se ci sono le condizioni"

Durante il programma “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television è intervenuto Andrea Pisanu, ex centrocampista di Parma e Verona, il quale si è soffermato sullo stato d’emergenza del calcio e ...

Conticello: «Il virus? Fa paura come la mafia. Il mio calvario di 58 giorni»

PALERMO — Ha temuto più il Covid-19 che «Scintilluni», come veniva chiamato il boss mafioso deciso ad impossessarsi del suo storico ristoro, l’Antica Focacceria di Palermo. Ecco Vincenzo Conticello in ...

Durante il programma “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television è intervenuto Andrea Pisanu, ex centrocampista di Parma e Verona, il quale si è soffermato sullo stato d’emergenza del calcio e ...PALERMO — Ha temuto più il Covid-19 che «Scintilluni», come veniva chiamato il boss mafioso deciso ad impossessarsi del suo storico ristoro, l’Antica Focacceria di Palermo. Ecco Vincenzo Conticello in ...