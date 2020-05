Coronavirus, boom di dimessi dalle terapie intensive: i dati del 1° Maggio in Italia (Di venerdì 1 maggio 2020) E’ stato appena pubblicato il consueto bollettino valido per l’emergenza Coronavirus, ecco la situazione in Italia per quanto riguarda morti, contagiati e guariti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 269 morti, ben 2.304 guariti e appena 1.965 nuovi casi. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 207.428 contagiati 28.236 morti 78.249 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 100.943. Questi pazienti sono così suddivisi: 17.569 ricoverate in ospedale (18%) 1.578 ricoverate in terapia intensiva (1%) 81.796 in isolamento domiciliare (81%) Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 116 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 580 in meno, per un totale di 696 ricoveri in meno. Ecco i dati dei ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - i DATI del 1° Maggio in Italia : bilancio supera 207 mila casi e 28 mila morti - boom di dimessi dalle terapie intensive

