Coronavirus | Boccia ad Accordi&Disaccordi Nove | “Chi è un congiunto?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 maggio 2020) “Chi; un? Una persona a cui vuoi bene. E una cosa fatta per dire: ‘Non; possibile che andiamo a trovare l’amico, per i prossimi 15 giorni facci la cortesia di continuare a mantenere rigorosamente le distanze”. Così il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda sututti i venerdì alle 22.45, ha spiegato il significato del termine “” che, comparso nell’ultimo Dpcm, ha dato adito a qualche dubbio e ironia. “Si tratta di qualcuno a cui si vuole bene, senza distinzioni di sesso, razza, religione – ha detto il ministro – Ci vuole buon senso e amore verso gli altri. Questa cosa; stata fatta per dire: ‘Non; possibile che ...