Coronavirus, anche Capitan Ultimo interviene in difesa della Calabria: “Il popolo si ama, non si domina e le regioni non si minacciano” (Di venerdì 1 maggio 2020) La “Regione Calabria e altre per sopravvivere praticano autodeterminazione”, mentre il Governo afferma che per le ordinanze “non coerenti” prima invierà “una diffida, poi impugnativa al Tar o alla Corte costituzionale”. Ma “le Regioni si sostengono non si minacciano. Il popolo si ama non si domina”. Lo scrive su Twitter il colonnello Sergio De Caprio, alias Capitano Ultimo, postando il filmato del giovane che nel giugno del 1989, in piazza Tienanmen, si piazzò davanti ai carri armati dell’esercito cinese.L'articolo Coronavirus, anche Capitan Ultimo interviene in difesa della Calabria: “Il popolo si ama, non si domina e le regioni non si minacciano” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Ryanair - 3mila dipendenti a rischio licenziamento : il Coronavirus mette in crisi anche le compagnie aeree

Coronavirus : dal 4 maggio in Toscana tornano l’85% dei bus e il 55% dei treni. Pronti anche taxi e Ncc

Il vaccino contro il Coronavirus pronto a dicembre e parla anche italiano (Di venerdì 1 maggio 2020) La “Regionee altre per sopravvivere praticano autodeterminazione”, mentre il Governo afferma che per le ordinanze “non coerenti” prima invierà “una diffida, poi impugnativa al Tar o alla Corte costituzionale”. Ma “le Regioni si sostengono non si minacciano. Ilsi ama non si domina”. Lo scrive su Twitter il colonnello Sergio De Caprio, alias, postando il filmato del giovane che nel giugno del 1989, in piazza Tienanmen, si piazzò davanti ai carri armati dell’esercito cinese.L'articoloin: “Ilsi ama, non si domina e le regioni non si minacciano” Meteo Web.

petergomezblog : #Coronavirus, la Gdf perquisisce gli uffici della società di Irene Pivetti. E sulle mascherine indaga anche la Cort… - luigidimaio : In questo scenario di crisi legato al coronavirus, l’Italia non può affrontare anche la crisi libica. Oggi più che… - NicolaMorra63 : #PrimoMaggio Un pensiero a chi per lavorare è caduto causa #coronavirus, in particolare infermieri, medici, operato… - repubblica : I Ferragnez volontari in bici per consegnare cibo a chi ha bisogno - GerardoDAmico : RT @RaiTre: Smog e Coronavirus: 'nessuna correlazione', spiega @GerardoDAmico. 'Anche il ritrovamento di RNA del Coronavirus nel particolat… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche Cassa integrazione coronavirus: anche in Brianza pagamenti in ritardo Il Cittadino di Monza e Brianza Questo virus ha dimostrato a tutti (anche ai no-vax) quanto sono importanti i vaccini

Se avessimo avuto un vaccino contro il coronavirus oggi non avremmo dovuto stare rinchiusi nelle nostre case, le nostre economie non avrebbero subito alcun contraccolpo, non saremmo stati costretti a ...

Coronavirus, Catalfo: A colf e badanti bonus da 400 a 600 euro

Per colf e badanti invece pensiamo a uno strumento inedito che varia a seconda delle ore di lavoro prestate, più adatto della Cassa integrazione per queste lavoratrici e lavoratori che spesso hanno ...

Se avessimo avuto un vaccino contro il coronavirus oggi non avremmo dovuto stare rinchiusi nelle nostre case, le nostre economie non avrebbero subito alcun contraccolpo, non saremmo stati costretti a ...Per colf e badanti invece pensiamo a uno strumento inedito che varia a seconda delle ore di lavoro prestate, più adatto della Cassa integrazione per queste lavoratrici e lavoratori che spesso hanno ...