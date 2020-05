Coronavirus, altri 88 morti in Lombardia. Salgono i nuovi positivi (anche a Milano): +737 in 24 ore (Di venerdì 1 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 1° maggio Scendono ancora le vittime da Coronavirus in Lombardia. Oggi, 1 maggio, la Regione conta 88 nuove vittime in 24 ore (ieri erano 93). In totale, i decessi da Covid-19 sono 13. 860 (ieri erano 13.772). I nuovi positivi sono +737, +148 rispetto a ieri, quando erano cresciuti di +598 unità in 24 ore. Adesso il totale è di 76.469 casi (ieri erano 75.732). I dati arrivano a fronte di +13.701 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 390.644. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è 563 (-42 rispetto ai 605 di ieri), i ricoverati sono 6.628 (-206 da ieri, quando erano 6.834). Sono 26.136 i dimessi, +387 rispetto a ieri (quando se ne contavano 25.749). Le province Questi i dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde: Bergamo 11.360 (+47)Brescia 12.929 (+68) Como ... Leggi su open.online Coronavirus - ultime notizie Italia. Zaia - il Veneto può aprire tutto. Catalfo - stop a licenziamenti per altri 3 mesi

Coronavirus - altri 2.053 morti negli Usa - oggi 28 Stati verso la riapertura. Il Giappone prolunga lo stato di emergenza

Coronavirus - un nuovo studio rivela : “Durerà almeno altri 18 mesi” (Di venerdì 1 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 1° maggio Scendono ancora le vittime dain. Oggi, 1 maggio, la Regione conta 88 nuove vittime in 24 ore (ieri erano 93). In totale, i decessi da Covid-19 sono 13. 860 (ieri erano 13.772). Isono, +148 rispetto a ieri, quando erano cresciuti di +598 unità in 24 ore. Adesso il totale è di 76.469 casi (ieri erano 75.732). I dati arrivano a fronte di +13.701tamponi eseguiti, per un totale di 390.644. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è 563 (-42 rispetto ai 605 di ieri), i ricoverati sono 6.628 (-206 da ieri, quando erano 6.834). Sono 26.136 i dimessi, +387 rispetto a ieri (quando se ne contavano 25.749). Le province Questi i dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde: Bergamo 11.360 (+47)Brescia 12.929 (+68) Como ...

agorarai : I 600 euro per chi ha perso il lavoro a causa del Coronavirus 'Su 4 milioni di richieste, 3,7 milioni hanno già avu… - LaStampa : Coronavirus nel Milanese, una volpe entra in giardino e si rifugia nella cuccia dei cani @fulviocerutti - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Lombardia: altri 93 morti nelle ultime 24 ore - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN GRAN BRETAGNA: Altri 739 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 27.510: Sale a 235.802 morti - EttoreTreglia : Coronavirus, altri 269 morti in Italia. Ancora in calo malati e ricoverati -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus, altri due morti nel savonese: tra i deceduti un uomo di 67 anni IVG.it Coronavirus Biella 29 guarigioni, 1 decesso, 4 contagiati

Altri 2.449 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. I DECESSI SALGONO COMPLESSIVAMENTE A 3.111 Sono 25 i decessi ...

Coronavirus: “Io, trapiantata e col cancro, ho aspettato il tampone per quasi 2 mesi”

Prima i sintomi del coronavirus, poi la chiamata al 112 il 15 marzo. Da lì la lunga attesa di M.M. una donna di Lumarzo che il 29 aprile è riuscita ad avere l'esito del tampone. Ma non senza difficolt ...

Altri 2.449 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. I DECESSI SALGONO COMPLESSIVAMENTE A 3.111 Sono 25 i decessi ...Prima i sintomi del coronavirus, poi la chiamata al 112 il 15 marzo. Da lì la lunga attesa di M.M. una donna di Lumarzo che il 29 aprile è riuscita ad avere l'esito del tampone. Ma non senza difficolt ...