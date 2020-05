Coronavirus, altri 2.053 morti negli Usa, oggi 28 Stati verso la riapertura. Il Giappone prolunga lo stato di emergenza. Per Afp i morti in Europa sono oltre 140mila (Di venerdì 1 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaNel mondo le persone contagiate da Coronavirus sono salite a oltre 3,2 milioni, i morti sono più di 233mila. Il Paese più colpito sono gli Stati Uniti dove i casi hanno superato il milione. Secondo l’agenzia di stampa France Presse (Afp), in tutta Europa il Coronavirus avrebbe provocato oltre 140mila vittime. Tre quarti delle vittime nel continente europeo sono state registrate in Italia, Regno Unito, Spagna e Francia. Con questi numeri, l’Europa è il continente più colpito dalla pandemia. Per l’Afp i tre Stati con il numero di decessi più alti sono Italia, oltre 28mila, Regno Unito con più di 27mila e Spagna con quasi 25mila. Corea del Nord Epa/Kca Il leader della Corea del Nord Kim Jong-unDicevano fosse stato contagiato dal Coronavirus e costretto a letto. Dicevano ... Leggi su open.online Coronavirus - altri 269 morti in Italia. Ancora in calo malati e ricoverati

Coronavirus - altri 88 morti in Lombardia. Salgono i nuovi positivi (anche a Milano) : +737 in 24 ore

Nelle ultime 24 ore, nel Lazio si contano 165 nuove guarigioni, quasi il triplo rispetto ai contagi (56), con un trend che per la prima volta scende sotto all'1%. Lo rende noto l'assessore regionale a ...

SMART WORKING/ E quello “shock” nella Pa da trasformare in ricchezza

Impensabili e davvero inaspettati i cambiamenti imposti dal coronavirus. Comportamenti di vita personale e sociale, pratica religiosa, modelli organizzativi, processi produttivi e stili di consumo son ...

