Contagion | stasera su Canale 5 il film che ha previsto il Coronavirus

(Di venerdì 1 maggio 2020) Va in ondasu5 alle 21:20, ildel 2011 di Steven Soderbergh diventato uno dei più visti negli Stati Uniti nell'ultimo mese in quanto avrebbeiltorna in TV,su5 alle 21:20. Ildi Steven Soderbergh, arrivato nelle sale nel 2011, ha vissuto una vera e propria "rinascita" nell'ultimo mese circa, diventando tra ipiù visti e venduti negli USA. Il motivo di tanto recente successo è presto detto: le incredibili somiglianze tra quanto raccontato ine l'emergenza. Pare, però, che il, in questi mesi davvero difficili, abbia contribuito a risollevare gli animi: una psicologa USA ha affermato che la visione diè terapeutica. Neldi Steven Soderbergh, scritto da Scott Z. Burns, tutto comincia ...

mantegnarenato : RT @alesallusti: ?? Stasera, subito dopo il film Contagion, torna #Matrix. Canale 5, of course. Seguitemi! - lasciarsivivere : RT @AndreaVigentini: Stasera #Contagion su Canale 5, il film di cui parlavo qualche giorno fa. Vi consiglio di guardarlo, o registrarlo vis… - _EndGame__ : RT @AndreaVigentini: Stasera #Contagion su Canale 5, il film di cui parlavo qualche giorno fa. Vi consiglio di guardarlo, o registrarlo vis… - castenz : Sono curioso di conoscere lo Share di 'contagion' stasera su canale 5... - MiramaneeSM7 : RT @AndreaVigentini: Stasera #Contagion su Canale 5, il film di cui parlavo qualche giorno fa. Vi consiglio di guardarlo, o registrarlo vis… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagion stasera

Se non sapete cosa vedere stasera in TV, lasciate che sia la guida tv di Cinematographe – FilmIsNow a consigliarvi alcuni dei film più belli in onda stasera sul digitale terrestre e sulle pay tv, in p ...Si chiama Contagion e verrà trasmesso in tv il 1 maggio in prime time: è un film profetico perchè molti dettagli sembrano anticipare quello che stiamo vivendo oggi Un film profetico sulla pandemia di ...